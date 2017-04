Nederlandse vrouwen bestormen mannelijke woestijnrally

Het was de vriend van Bloemhoff die haar zeventien jaar geleden op hun eerste date in een Landrover zette. ,,Ik mocht door de modder, in het water en over heuveltjes rijden. Dat vond ik geweldig.” Tot die dag was ze niet in aanraking gekomen met de stoere mannensport. ,,Als vrouw denk je er gewoon niet aan. Je hebt geen voorbeeld in de sport en niemand neemt je mee naar het circuit.”



De relatie met haar vriend ging uit maar de liefde voor de sport bleef. Sindsdien heeft Bloemhoff, teamcaptain en piloot van het enige volledig vrouwelijke rallyteam, al twee keer aan de Morocco Desert Challenge meegedaan, een race waarin in zeven dagen door Marokko wordt gekoerst. Ook navigator Saskia Bleijenberg, Nederlands kampioen WRC rally, is geen groentje in de sport. Toch wordt het zeven dagen afzien voor Bloemhoff en Bleijenberg, die soms wel twaalf uur per dag in hun Toyota Landcruiser zitten. ,,Als we onderweg pech krijgen, kan het zelfs nog langer duren. Dan ben je echt kapot als je ‘s avonds aankomt.”