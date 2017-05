'Nederlandse vast voor ontvoering meisje (4) op Cyprus'

De vrouw zou de taxi hebben geregeld waarmee de vader van Marie Eleni Grimsrud kon ontsnappen met zijn dochter. Het meisje wordt vermist nadat ze afgelopen donderdag door twee mannen werd meegenomen bij de kindercrèche in Dasoupolis.



De vrouw zou voor acht dagen in voorlopige hechtenis moeten blijven. Haar aanhouding volgde gisteravond na het oppakken van een 44-jarige taxichauffeur uit Limassol op zondag. De twee ontvoerders zouden Marie niet ver van de crèche hebben afgeleverd bij de taxi waarin vader Torkel Grimsrud (49) zat. De taxi zou naar Tseri zijn gereden, waar vader en dochter in een ander voertuig stapten en hun weg vervolgden naar het Turkse deel van Cyprus in het noorden van het eiland.



Haar vader stuurde na de ontvoering een mail naar Maries moeder, Eleni Ioannou. Daarin zei hij dat het goed gaat met het meisje en dat ze samen ergens op Cyprus zijn. Hij zou een week met haar willen doorbrengen voordat hij contact met zijn advocaten opneemt.



De politie zoekt de man in verband met de ontvoering en is hem op het spoor. De Noor is volgens de autoriteiten in het noorden van Cyprus aangekomen op 28 april en is daar niet weggegaan. De politie houdt alle mogelijke manieren van ontsnapping in de gaten.