Pas uren later komt er nieuws: de vrouw en zoon van Saber Neda blijken aan de vlammen te zijn ontsnapt en in twee verschillende ziekenhuizen te liggen. Ze hebben verschillende verwondingen, en ze hebben geen idee hoe het met hun geliefde Saber is. Waarom hij hen uit de flat stuurde? Zijn Nederlandse neef weet het nog steeds niet zeker. ,,Maar we denken nu dat hij gewond was geraakt, niet meer in staat was om te lopen, en zijn vrouw en zoon niet wou laten lijden.’’



De 57-jarige Saber Neda werd geboren in Afghanistan en heeft een eigen taxibedrijf in Londen. Hij was regelmatig in Nederland, onder meer om zijn familie te bezoeken. Hij staat nu officieel te boek als vermist.