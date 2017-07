Nederlander elf dagen gegijzeld in Lloret de Mar

Paus Franciscus bidt voor terminaal zieke Charlie

10:25 Paus Franciscus heeft gisteren zijn steun uitgesproken voor de ouders van de terminaal zieke Britse baby Charlie Gard. Het echtpaar wil alles doen wat mogelijk is om hun kind in leven te houden, maar volgens artsen is er geen hoop meer. Het Vaticaan zegt in een verklaring dat de paus de zaak van de 10 maanden oude baby heeft gevolgd en dat hij voor hem bidt.