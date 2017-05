NAVO-chef na Manchester: Samen strijden tegen terrorisme

De aanslag in Manchester toont aan hoe belangrijk het is om samen te staan in de strijd tegen terrorisme. Dat zei NAVO-chef Jens Stoltenberg vandaag, een dag voor de top van de 28 NAVO-lidstaten in Brussel. De Noor verwacht dat alle leiders op een of andere manier iets zullen zeggen over de 'barbaarse aanval' op kinderen.