Natuurpark voor rechter na dood vrouw door hersenetende amoebe

Het park wordt grove nalatigheid met de dood tot gevolg verweten. Het natuurgebied wordt het door de ouders kwalijk genomen dat men wel wist dat de vleesetende amoebe Naegleria fowler in het water zat, maar mensen toch in het water werden toegelaten. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC wordt het water wekelijks getest.



Lauren was met een jeugdafdeling van de plaatselijk kerk een dag op stap in het nationale park in North Carolina. Hoewel het meisje niet ging zwemmen, stapte ze wel in een wildwaterraft. De boot kantelde, waardoor ze in het water terechtkwam, vertellen haar ouders.



Onderzoek wees uit dat de bacterie daarbij in haar lichaam terechtkwam. ,,De amoebe is over het algemeen ongevaarlijk, zelfs als je die inslikt. Als hij met kracht via de neus binnenkomt, kan hij de hersenen bereiken en fataal zijn'', aldus het Amerikaanse onderzoekscentrum CDC. In Amerika leidt besmetting jaarlijks tot minder dan 10 opnames.