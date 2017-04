Nanny Madeleine McCann verbreekt na tien jaar stilte

Madeleine verdween op de avond van 3 mei 2007 uit haar bedje, terwijl haar ouders aan het dineren waren met vrienden in een restaurant vijftig meter verderop. Het was moeder Kate die ontdekte dat haar dochter weg was, toen ze rond tien uur 's avonds ging kijken of alles oké was met haar kinderen. ,,Ze huilde en riep de hele tijd: 'ze hebben haar meegenomen'", vertelt de nanny - die af en toe op Madeleine lette, maar verder anoniem wil blijven - aan de Britse krant Daily Mirror.



,,Ik probeerde haar te troosten, zei haar dat haar dochter wel teruggevonden zou worden, maar ze bleef maar huilen", gaat ze verder. Intussen doorzocht Gerry McCann de buurt en hij keek daarbij onder elke wagen. ,,Dat is me echt bijgebleven. Dat hij als een gek onder elke auto keek. Ik kan dat maar niet vergeten."



Ze gaat verder: ,,Het personeel van de Ocean Club kreeg de opdracht om alle vuilnisbakken en containers te doorzoeken, voor het geval haar lichaam daarin zou liggen. Dat was het moment dat we beseften dat het serieus was. Tot 5 uur 's morgens hebben we ook de straten van het plaatsje uitgekamd."