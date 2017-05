Naar het hol van de leeuw: Trumps beladen rondreis

Donald Trump is aangekomen in Saoedie-Arabië. Hij heeft daar oude vrienden en nieuwe vijanden. Uitgekeken wordt naar zijn beladen anti-terreurtoespraak van morgen ten overstaan van Arabische staatshoofden.

Donald Trump zou Donald Trump niet zijn als ook zijn eerste buitenlandse rondreis niet beladen zou zijn. En dat vooral dankzij, Donald Trump zelf. Bijna iedereen die hij vanaf vandaag zal ontmoeten heeft het al eens met hem aan de stok gehad of was onderwerp van een beruchte tweet. Die kwam dan van de presidentskandidaat of, daarna, de president zelf. En Trump loopt na vorige week helemaal op eieren. Ook al weer omdat hij zich soms nogal impulsief lijkt te gedragen.



Geen enkel staatshoofd zal de leider van de sterkste wereldmacht nog echt in vertrouwen durven nemen nadat hij aan de Russen vertrouwelijke informatie verklapte over een nieuw type, (door Israël verijdelde) laptopaanslag door Islamitische Staat. Iedereen zal zich nu toch wel even afvragen of wat je zegt al dan niet per ongeluk wordt doorgebrieft naar Moskou.

Volledig scherm Adviseur Trump: 'Dit is een historische reis'. © AFP

Ambities

Toch zijn de ambities en de woorden groot aan het begin van de reis. Volgens zijn adviseur, luitenant-generaal Herbert McMaster, gaat de Amerikaanse president geschiedenis schrijven. “Dit is een historische reis. Geen president heeft ooit in één bezoek de thuislanden aangedaan van het joodse-, christelijke- en moslimgeloof. President Trump wil mensen van alle religies verenigen rond een gedeelde visie van vrede, vooruitgang en welvaart. Hij zal een boodschap van tolerantie en hoop brengen, voor miljarden”, aldus McMasters die zelf veel respect geniet maar ook een nare week had omdat hij door zijn baas in verlegenheid werd gebracht. Trump gaf in een tv-interview toe dat hij de Russen had verteld over de verijdelde aanslag nadat McMasters dat een dag eerder nog had ontkracht in een formele verklaring.

Niet zo simpel

Of het zo gemakkelijk zal zijn alle religies de hand te reiken, is de vraag. Donald Trump ontdekte al eerder dat de wereld niet zo simpel in elkaar steekt als hij vroeger dacht. Een slepend probleem dat hij ook wel even zou aanpakken, dat tussen Israël en de Palestijnen, bleek bij nader inzien ook geen eitje. Trumps grote kracht is dat hij deals kan sluiten, hij is een pragmaticus die vastgelopen zaken in beweging kan krijgen, zeggen zijn bewonderaars.



Naar verluidt heeft schoonzoon Jared Kushner veel voorwerk gedaan voor een megaorder van de Saoedische voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Die deal gaat door Trump worden beklonken als bewijs van zijn ondernemerschap. Voor zijn vertrek zei de Amerikaanse president het ook. “Ik zal alle vriendschapsbanden aanhalen en nieuwe partners zoeken. Partners die helpen en betalen voor al het goed dat we voor ze doen. Veel mensen moeten daar nog aan wennen. Wen er maar aan.”

Rode lopers

Niettemin houden diplomaten dit weekend hun hart vast. Het begin is allervriendelijkst. De Saoedi’s hebben de dikste rode lopers ooit uitgelegd want Donald Trump was al een gewaardeerde zakenvriend. Niet toevallig misschien waren de gastheren uitgesloten van het omstreden moslimreisverbod waarmee Trump zijn presidentschap begon. De Saoedische leiders moesten niets hebben van Trumps voorganger Obama die een akkoord over nucleaire ambities sloot met het sjiitische Iran, de aartsvijand van de soennitische Saoedi’s.

Volledig scherm Obama's minister van Buitenlandse Zaken John Kerry onderhandelt met zijn Iraanse collega Mohammad Jawad Zarif in 2015. © REUTERS

Dat Obama net als Hillary Clinton vaak terugkwam op mensen- en vrouwenrechten vonden ze ook niet beleefd. Trump heet wat dat betreft pragmatischer. Maar het echt spannende moment komt morgen wanneer de Amerikaanse president een Arabische top gaat toespreken en een oproep wil doen gezamenlijk tegen radicale moslims als die van Islamitische Staat en Al Qaeda te strijden. Glad ijs volgens ingewijden want de gevoeligheden op religieus gebied zijn enorm. De tekst die hij zal uitspreken heet bovendien te zijn geschreven door zijn adviseur Stephen Miller. Die wordt gezien – samen met Steve Bannon – als de inspirator van menig anti-moslimtweet tijdens de campagne.

Inbinden

Zal Trump in het hol van de leeuw inbinden? De ervaring leert van wel. Want net zo beledigend als The Donald bijvoorbeeld was tijdens de campagne over China, zo ‘begrijpend’ toonde hij zich na een gesprek met de Chinese president Xi Jinping in Florida.

Volledig scherm Muurschildering in Rome met daaronder in kleine lettertjes: Goed vergeeft het Kwaad. © AP

En dan gaat het maandag naar Israël. Woensdag naar Vaticaanstad waar de paus wacht die ook al eens door Trump werd geschoffeerd, en dan de NAV O die volgens Trump eerst achterhaald was maar er nu toch weer toe doet.