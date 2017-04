'Mosul binnen drie weken volledig heroverd'

Lulu (12) krabbelt op na scalpering door kermisattractie

13:47 De 12-jarige Elizabeth Gilreath spreekt voor het eerst over het ene moment waarop haar leven in een hel veranderde. Een jaar geleden liep ze een schedelbreuk op en werd ze gescalpeerd, nadat ze met haar paardenstaart verstrikt raakte in een draaiende kermisattractie in Omaha (Nebraska). ‘Mijn littekens bepalen niet wie ik ben.’