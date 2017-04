Mogelijke doorbraak MH17: veteraan zegt stem verdachte te herkennen

Het is voor het eerst dat één van de sleutelfiguren (onduidelijk is of Doebinski verdacht is of slechts getuige in het proces) uit de MH17-zaak een uitspraak doet over wat er die zomerdag in 2014 is gebeurd, zij het via een tussenpersoon. De krant Novaja schrijft dat het ook zelf heeft geprobeerd met Doebinski contact te zoeken. In eerste instantie lukte dat. Maar bij een tweede gesprek was Doebinski heel nerveus en wilde hij geen antwoord geven op de vraag of zijn stem te horen is op de telefoontab van de Oekraïense geheime dienst. Volgens zijn oude vriend Tioenov lijkt de stem er in ieder geval heel erg op.



Tioenov verklaart tegen Novaja Gazeta (de krant die in juli 2014 over de hele voorpagina een foto plaatste van de rouwstoet met slachtoffers en de begeleidende tekst in het Nederlands: ‘Nederland, vergeef ons’) dat hij Doebinksi niet als schuldige beschouwt. ,,Hij is een getuige, maar geen moordenaar. En ook nog mijn strijdmakker (tijdens de oorlog in Afghanistan, red.). Ik wil dat hij in leven blijft. Ik denk niet dat hij op de knop van die BUK heeft gedrukt, maar slechts het transport heeft georganiseerd.’’