Mogelijke aanslag verijdeld bij Franse luchtmachtbasis

Met de arrestatie van een geradicaliseerde ex-militair (34) bij een luchtmachtbasis in Normandië denkt de Franse politie een mogelijke aanslag te hebben verijdeld. Na de aanhouding van de verdachte werden in de omgeving vuurwapens en munitie gevonden.

De ex-militair komt volgens Franse media uit het departement Seine-Maritime, waarin de steden Le Havre en Rouen liggen. De dertiger had een 'Fiche S', wat betekent dat hij als staatsgevaarlijk geregistreerd stond.

USB-stick

De verdachte werd vanmorgen rond half zes opgepakt. Militairen van de luchtmachtbasis hadden afgelopen nacht zijn geparkeerde auto in de buurt zien staan. Daarop alarmeerden ze de veiligheidsdiensten. In de wagen vonden speurders een patroon van een vuurwapen, een koran en een USB-stick. Daarop was onder andere te zien hoe de man trouw zweert aan IS. Toen de verdachte tegen het ochtendgloren wilde vertrekken, werd hij ingerekend.

Geweer en revolvers

In struiken in de omgeving werden vanmiddag een geweer, twee revolvers en munitie gevonden, zo verklaarde een bron dicht bij het onderzoek tegenover de krant L'Express. Volgens het Franse persbureau AFP verklaarde een andere bron dat de verdachte in het bezit was van meerdere IS-vlaggen.