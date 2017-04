'Mogelijk 2,5 miljoen stemmen referendum gemanipuleerd'

,,Er is een verdenking dat tot 2,5 miljoen stemmen gemanipuleerd kunnen zijn'', zei Alev Korun, een Oostenrijkse parlementariër. Ze doelde op het besluit van de Turkse kiesraad om zondag ook stembiljetten zonder officiële stempel goed te keuren.



De Turkse beroepsvereniging van advocaten (TBB), zegt in een verklaring dat de kiesraad de wet heeft overtreden door die stembiljetten toch te accepteren. Medewerkers van stembusbureaus zouden 'zijn misleid', waardoor ze dachten dat het gepast was om ongestempelde biljetten toch goed te keuren. ,,De aankondiging van de kiesraad, die duidelijk tegen de wet was, heeft geleid tot onregelmatigheden'', concluderen de juristen.



Meerdere stemmen

Korun zei ook dat de Turkse politie twee van haar collega's hinderde in de stad Diyarbakir. De parlementariër verwees verder naar video's op sociale media, waarin te zien lijkt te zijn dat mensen meerdere keren een stem uitbrengen. De echtheid van die beelden is nog niet vastgesteld.



Internationale waarnemers van de OVSE zeiden gisteren al in een rapport dat het Turkse referendum onder oneerlijke omstandigheden is verlopen. Volgens de OVSE hadden de twee partijen geen gelijke kansen.



Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten.



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwierp die kritiek. ,,Ken je plaats", zei Erdogan richting de internationale waarnemers die hadden gesteld dat de twee kampen geen gelijke kansen hadden.