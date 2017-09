Moeder van vijf kinderen acht jaar de cel in na doodsteken echtgenoot

Tijdens de zitting zei de vrouw zich nauwelijks iets te kunnen herinneren van het incident op 29 juni 2016. Zij zei haar man in een roes in zijn hals te hebben gestoken. Daarna verwondde zij zichzelf met een mes. ,,Toen we in bed lagen heb ik een mes uit de keuken gehaald. Vlak voor het steken tikte ik hem nog even aan. Ik weet niet waarom. Ik was in een soort roes'', zei Sandra.



De vrouw vertelde jarenlang gebukt te zijn gegaan onder psychische en lichamelijke mishandeling door haar man. ,,Hij was de liefde van haar leven. Ze mocht weg. Maar de kinderen moesten blijven. Daarom bleef zij", aldus advocaat Paul Saris.