Mister Gorilla kruipt in zes dagen de marathon van Londen

Hij finishte vandaag als laatste deelnemer na in meer dan zes dagen op handen en voeten over het ruim 42 kilometer lange parkoers door de Britse hoofdstad te zijn gegaan.



Op foto's in Britse media was vandaag te zien hoe 'Mr. Gorilla', zoals hij zichzelf noemt, al kruipend over het trottoir gadegeslagen door verbaasde toeristen de laatste meters aflegt.



Tom Harrison kwam tot de bijzondere prestatie omdat hij het goede doel The Gorilla Organization wilde steunen. Het geld dat hij met zijn kruipmarathon ophaalde, gaat naar een project voor bedreigde gorilla’s in Afrika.



Hij kreeg het idee na een trip naar Oeganda en Rwanda. De opbrengst moet niet alleen de gorilla’s beter beschermen, maar ook bevolking in de leefomgeving van gorilla’s zelfstandiger maken zodat er niet op de dieren wordt gejaagd. Hij haalde met zijn stunt uiteindelijk omgerekend een kleine 31.000 euro pond binnen.