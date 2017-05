Mismaakte vlogster wil kwart miljoen volgers hoop geven

VideoHet gezicht van de 12-jarige Nikki Christou is vervormd door een medische aandoening. Maar de Britse tiener is net als veel leeftijdsgenoten gaan vloggen. Ze trekt miljoenen kijkers en laat zich niet afschrikken door de 'haters'.

Nikki was zes jaar uit toen haar gezicht uit de plooi raakte. De rechterkant zwol op en onder haar huid verschenen dikke aderen. Artsen stelden vast dat ze een zeldzame ziekte had.



In plaats van zich voor de buitenwereld te verstoppen, besloot Christou juist om met haar aandoening naar buiten te treden. In 2013 begon ze haar eigen vlog, nikki lilly op YouTube waarin ze over haar leven vertelt. Ze heeft inmiddels bijna een kwart miljoen vaste volgers en haar filmpjes zijn meer dan vier miljoen keer bekeken.

Nikki Christou.

Verstoorde bloedvaten

Christou kampt met Arterio Veneuze Malformatie (AVM). Het is een aandoening waarbij de verbinding tussen de bloedvaten verstoord is. AVM veroorzaakt hevige pijn, is in de meeste gevallen niet te genezen en kan tot levensbedreigende neusbloedingen leiden.

Tot dusverre is Niki 28 keer geopereerd en heeft ze meer dan 300 ziekenhuisbezoeken afgelegd. ,,Nadat de artsen de diagnose stelden voelde ik me eenzaam,'' vertelt het meisje vanuit haar huis in Noordlonden. ,,Mijn leeftijdsgenootjes hadden een zorgeloze kindertijd terwijl ik noodgedwongen van alles moest opgeven. Ik kon niet eens meer naar school.''

Nikki zegt dat ze naar zichzelf in de spiegel keek en wenste dat er verf bestond om haar gezicht bij te werken.

Roer om

Op een mooie zomerdag, twee jaar na de diagnose besluit Nikki het roer om te gooien en een YouTube-kanaal te beginnen. In haar video's vertelt de jonge YouTuber over hoe ze zich voelt en geeft ze tips over taarten bakken en make-up. Maar ze adviseert vooral mensen die, net als zij, worstelen met een chronische ziekte. ,,Mijn kanaal is een soort ontmoetingsplek geworden voor mensen met AVM en andere aandoeningen. Wij willen laten zien dat ook iemand die er niet perfect uitziet perfect in staat is om zichzelf te zijn. Ik heb via mijn vlog veel vrienden opgedaan.''

Quote Ik wil niet dat toekomstige patiënten de stress moeten meemaken die ik en mijn familie hebben gehad.'' Nikki Christou

Nikki's vlogs leveren soms hatelijke commentaren op die er, zeker in het begin, flink inhakten. Haar ouders wilden de reageermogelijkheid onder de filmpjes uitzetten. Ze zagen er vanaf toen bleek hoe belangrijk de reacties waren voor hun dochter. ,,Naarmate ik meer ging vloggen, ontdekte ik dat alle hatelijke opmerkingen op hetzelfde neerkomen. Mensen die schrijven dat ik lelijk ben hebben gewoon niets beters te doen.''

Met hulp van haar familie en vele volgers heeft Nikki al ruim een half miljoen euro opgehaald voor AVM-onderzoek. ,,Ik wil niet dat toekomstige patiënten de stress moeten meemaken die ik en mijn familie hebben gehad,'' zegt ze.

Award

Voor haar kanaal heeft Nikki de Pride of Britan Award gekregen. De tiener nam de hoge onderscheiding in ontvangst in aanwezigheid van premier Theresa May en Prins Charles.

Nikki gaat onverdroten door met vloggen. ,,Natuurlijk baal ik enorm van mijn ziekte. Nadat de diagnose was gesteld voelde ik me eenzaam en verloor ik het contact met de buitenwereld. De vlog diende als een soort therapie. Ik heb geen zin om in negativiteit te blijven hangen. Ik kies er liever voor om zo gelukkig en liefdevol mogelijk te leven. Ik hoop dat mijn vlogs wat zonneschijn in het leven van mensen brengt. Het leven is te waardevol om er ook maar een seconde van te verspillen''