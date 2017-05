Meisjes Chibok met familie herenigd

Italiaanse staats­se­cre­ta­ris trouwt met vriend

21:52 De Italiaanse staatssecretaris van economische ontwikkeling Ivan Scalfarotto is vandaag in Milaan getrouwd met zijn vriend Federico Lazzarovich. De politicus van de sociaaldemocratische regeringspartij PD is de eerste bewindsman in katholiek Italië die gebruik maakt van de wetgeving die het homohuwelijk mogelijk heeft gemaakt.