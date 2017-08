Mega-evacuatie in Duitsland vanwege vondst zware bom

De evacuatie start om 06.00 uur, zodat tegen 08.00 uur niemand zich meer bevindt in een straal van 1,5 kilometer rond de blindganger, melden de autoriteiten. Minstens 60.000 inwoners zullen in veiligheid moeten worden gebracht. Daarvoor zijn duizenden hulpverleners ingeschakeld, die onder meer twee ziekenhuizen en twintig bejaardentehuizen gaan evacueren.

Binnen de veiligheidszone bevinden zich ook het politiecommissariaat van Frankfurt, de plaatselijke publieke omroep en het hoofdkwartier van de Duitse nationale bank. De ruim 1700 ton aan goud die opgeslagen ligt in die bank zal zondag 'even goed beveiligd worden als op elke andere dag', meldt de bank.

Logistieke uitdaging

Ook het luchtruim boven de veiligheidszone wordt zondag leeggehouden. Het is nog niet duidelijk welke impact dat zal hebben op het vliegverkeer, aangezien vliegtuigen enkel boven het gebied vliegen bij oostenwind. Pas om 20.00 mogen inwoners weer naar huis terugkeren. ,,Dit is een grote logistieke uitdaging'', aldus de autoriteiten.

De bom, die op een bouwwerf werd gevonden, is volgens de Duitse explosievenopruimingsdienst momenteel niet gevaarlijk. Het onschadelijk maken van de springlading zal naar verwachting vier uur in beslag nemen.

Ongebruikelijk

Het is niet voor het eerst dat inwoners in veiligheid worden gebracht vanwege de vondst van een explosief uit de oorlog. Wel is het ongebruikelijk dat de aangetroffen bom zo groot is en op zo'n gevoelige locatie ligt.

In 2016 moesten 54.000 mensen geëvacueerd worden vanwege een bom in Augsburg, in de deelstaat Beieren. In mei dit jaar werden zowat 50.000 mensen in veiligheid gebracht om drie bommen onschadelijk te maken in Hannover.