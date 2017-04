'Medewerker vakantiepark weet meer over verdwijning Maddie McCann'

Een werknemer van het Portugese Ocean Villa Complex zou meer weten over de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann. Mogelijk zou haar lichaam zijn gedumpt in een put op het terrein. Dit blijkt uit een documentaire van het Australische tv-programma Sunday Night.

Deze getuige zou bekend zijn bij de familie, stelt Colin Suttan, voormalig inspecteur Scotland Yard, in de uitzending. ,,Er is een werknemer die informatie of kennis heeft die van pas kan komen.’’ Volgens de Britse krant The Daily Star wordt deze werknemer inmiddels gezocht.

Dronken

Een andere theorie uit de vooraf veel besproken documentaire is dat Maddie is aangereden door een dronken automobilist toen zij het appartement uitliep om haar ouders te zoeken. In paniek zou hij haar lijfje hebben gedumpt in een put op het complex of hij liet haar achter in een grot nabij Praia da Luz. ,,Een dronken bestuurder heeft een motief om haar lichaam te verbergen’’, zegt professor Dave Barclay. Hij voegt eraan toe dat het terrein waar mogelijk haar lichaam ligt zo groot en complex is dat het wel jaren kan duren voordat het wordt gevonden. ,,Je kunt hier jaren zoeken en nog steeds niet het gevoel hebben dat het grondig is gedaan.’’

Volledig scherm Kate en Garry McCann geven de zoektocht niet op. © EPA

Quote Een dronken bestuurder heeft een motief om haar lichaam te verbergen Professor Dave Barclay Zo zijn er zeker 600 putten in de omgeving waar haar lichaam kan zijn. ,,Misschien dat over vijf of tien jaar iemand besluit een put schoon te maken. Dan zouden zomaar haar botten kunnen opduiken’’, zegt Paul Luckman, journalist van The Portugal News en onderzoeker van het eerste uur in The Daily Star.

Het Australische Sunday Night kondigde vorige week met veel tamtam een ‘spectaculaire’ onthulling aan betreffende de verdwijning van Maddie. Een woordvoerder van de McCanns verzocht de documentairemakers om eventuele bewijzen te overhandigen aan de politie. Het werd de makers kwalijk genomen dat zij dit niet voor de uitzending deden.

Mensenhandelaren

Het is op 3 mei precies tien jaar geleden dat Maddie vermist raakte. Haar ouders waren die bewuste avond uit eten in een nabijgelegen tapasbar terwijl Maddie en haar jongere broertje en zusje in het appartement lagen te slapen. Later bleek Maddie verdwenen.

In de loop der jaren ontstonden veel theorieën over haar verdwijning . Zo zouden haar ouders Kate en Garry zelf verantwoordelijk zijn voor de verdwijning of het meisje zou zijn ontvoerd door mensenhandelaren en zijn verkocht aan een rijke familie in het Midden Oosten. Ook beweren veel mensen Maddie ergens te hebben gezien.