Mannen op de vuist in vliegtuig naar Los Angeles

Er is weer geknokt in een vliegtuig. Dit keer waren het twee passagiers die met elkaar op de vuist raakten tijdens een vlucht van Japan naar Los Angeles. Een van de mannen bleef terugkomen om zijn medepassagier neer te slaan. De stewardessen kregen de man niet onder controle. Degene die het voorval heeft gefilmd, besluit uiteindelijk tussen beiden te komen. De vlucht werd in totaal anderhalf uur vertraagd.