Man verliest 22 familieleden bij gifaanval Syrië

Er vielen minstens zeventig slachtoffers door wat wordt gevreesd als ’s lands dodelijkste chemische aanval in jaren. Er wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het Syrische leger ontkent het gebruik van chemische wapens en geeft rebellen de schuld van het bloedbad. Turkije houdt de Syrische regering van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval. Autopsie in Turkije heeft uitgewezen dat bij de aanval dinsdag op het Syrische Khan Sheikhoun chemische wapens zijn gebruikt.



De 29-jarige Abdul stortte in en werd een paar uur later wakker in een ziekenhuisbed. Al snel drong de realiteit tot hem door: zijn hele familie was dood, in totaal zo'n 22 mensen. ,,Mijn broers, hun kinderen en hun neven'', zegt Youssef.



Gisteren werden de doden begraven en nam Youssef al wiegend afscheid van zijn kinderen, beiden gehuld in witte lakens. De foto ging viraal via social media. Youssef werd zittend aan de rand van de begraafplaats gefotografeerd. Videobeelden tonen hem geknield voor hun graven, huilend. ,,Ik huil, maar dit zijn tranen van vreugde'', aldus Youssef, die uitlegt dat zijn kinderen nu bij God zijn. ,,En dat is beter dan in Syrië. Mijn kinderen zijn niet de eerste kinderen die sterven.''