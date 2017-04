Man redt walvis uit visnet

Een bemanningslid van de Bahamaanse tanker Cheikh El Mokrani heeft een ware heldendaad verricht. Hij heeft afgelopen woensdag een walvis gered uit de kluwen van een een visnet. De man is van 12 meter hoogte in het ijskoude zeewater gesprongen om het dier los te krijgen. Een van de crewleden heeft het voorval gefilmd. De video is al meer dan 950.000 keer bekeken.