Man krijgt 35 jaar cel in Thailand voor majesteitsschennis

De 34-jarige Vichai Thepwong zou in eerste instantie voor 70 jaar achter de tralies verdwijnen, 7 jaar voor ieder strafbaar feit dat hij gepleegd zou hebben. Zijn straf werd gehalveerd nadat hij verklaarde schuldig te zijn aan tien gevallen van belediging van het Thaise koningshuis. Hij werd in 2015 gearresteerd in de stad Chiang Mai, nadat hij tien berichten en foto's op Facebook zou hebben geplaatst die volgens de aanklagers beledigend waren jegens de monarchie.



Toename

Het is in Thailand niet alleen verboden om de koning te beledigen, ook kritische berichtgeving is illegaal. Sinds het leger in 2014 de macht greep in het land, zijn meer dan 70 mensen aangeklaagd wegens majesteisschenning, aldus een Thaise organisatie die rechtsspraak in het land in de gaten houdt. Vorig jaar werd nog een man veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij had zes berichten op Facebook geplaatst.



Het aantal rechtszaken is volgens persbureau Reuters ook toegenomen sinds de Thaise koning Bhumibol Adulyadej vorig jaar overleed, na zo'n zeventig jaar op de troon. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. De nieuwe koning heeft zich tot nu toe niet uitgelaten over de omstreden wet, die door mensenrechtenorganisaties als draconisch wordt gezien.



Volgens zijn advocaat zal Thepwong, die vastzit in een gevangenis in de hoofdstad Bangkok, niet in beroep gaan tegen zijn veroordeling. Hij hoopt op een koninklijk pardon.