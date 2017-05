Macron: de jongste Franse leider sinds Napoleon

Quote We gaan een nieuw tijdperk in, een tijdperk van hoop en vertrouwen Macron Frankrijk krijgt een nieuwe president die tot enkele jaren geleden een volslagen onbekende was en die nog nooit eerder mee heeft gedaan aan verkiezingen. De links-liberale Emmanuel Macron (39) kreeg vandaag bij de presidentsverkiezingen volgens prognoses meer dan 65 procent van de stemmen. Zijn rivaal, de extreemrechtse Marine Le Pen (48), bleef steken op ruim 34 procent.



Macron was van 2014 tot 2016 minister van Economische Zaken in de socialistische regering. Vorig jaar richtte hij een eigen politieke beweging op ‘En Marche’, die volgens hem ‘niet links noch rechts’ is.

Feest

Vanavond vierden zijn aanhangers massaal feest rondom de pyramide van het Louvre, waar ze bijeen waren geroepen door En Marche. Er werd door duizenden fans gejuicht en er werd volop met Franse vlaggen gezwaaid. Over de Champs-Élysées reden nog lange tijd toeterende auto’s met bestuurders die de naam van Macron schreeuwden. ,,We gaan een nieuw tijdperk in, een tijdperk van hoop en vertrouwen’’, zei Macron zelf.

Marine Le Pen was vanavond met haar aanhangers bijeen ten zuidoosten van Parijs. ,,Ik wil mijn 11 miljoen kiezers bedanken’’, zei ze. ,,Wij zijn nu de grootste oppositiepartij van het land. We gaan nu de strijd aan voor de parlementsverkiezingen.’’

Die verkiezingen worden over een maand gehouden. Macron zal in de Franse Assemblée een meerderheid nodig hebben als hij zijn plannen door wil voeren. Als het Front National van Le Pen ook in het parlement de op een na grootste partij wordt, ontstaat een ingewikkelde situatie. De visies van Macron en Le Pen staan haaks op elkaar.

Geen verrassing

De overwinning van Macron is geen verrassing: in alle opiniepeilingen werd hij de afgelopen weken al aangewezen als winnaar. Maar hij is wel een ‘buitenstaander’ in de Franse politiek. Hij werkte lange tijd bij een zakenbank, waar hij naar eigen zeggen, miljoenen verdiende.

In 2012 werd hij adviseur van de socialistische president Hollande, maar dat was een functie achter de schermen. Pas in 2014, toen hij minister werd, maakte het grote publiek voor het eerst met hem kennis. In de Franse en internationale pers was er veel aandacht voor zijn echtgenote: zijn voormalige en 24 jaar oudere lerares, Brigitte. Ze leerden elkaar al kennen toen Macron als tiener op school zat.

Emmanuel Macron krijgt waarschijnlijk eind deze week officieel de sleutels overhandigd van het Élysée, het presidentieel paleis. Op donderdag worden de officiële uitslagen van de verkiezing bekend gemaakt. Zondagnacht loopt de ambtstermijn af van het het huidige staatshoofd, de socialist François Hollande.

Daarna kan de nieuwe president meteen volop aan de bak. Zijn agenda staat nu al vol. Macron kondigde tijdens zijn campagne aan dat hij direct na zijn verkiezing op bezoek wil gaan bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Macron is een groot voorstander van Europese samenwerking.

Anderhalve week later volgt een NAVO-top in Brussel, waar Macron zal kennis maken met de nieuwe Amerikaanse president Trump. Meteen erna mag Macron aanschuiven bij de machtigsten op aarde, als de rijkste industrielanden (G7) bijeen komen op Sicilië.

Binnenland

Tegelijkertijd staan ook binnenlandse prioriteiten op de agenda. De aanstaande president wil de Franse arbeidsmarkt versoepelen en liberaliseren. Werkgevers krijgen meer vrijheid en werklozen moeten sneller aan een baan worden geholpen. Macron wil al binnen enkele weken met de eerste maatregelen komen. Als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks: hij heeft aangekondigd om, indien nodig, buiten het parlement om hervormingen door te voeren.

De voorman van En Marche heeft ook aangekondigd 60 miljard te willen bezuinigen. Dat zou tot protesten kunnen leiden, want Macron wil snijden in de werkloosheidsuitkeringen en de gezondheidszorg en wil 120.000 ambtenarenposten schrappen.

De verkiezing van Macron volgt op een ongekend felle campagne de afgelopen twee weken. Afgelopen vrijdagavond verschenen onverwacht tienduizenden vertrouwelijke documenten van medewerkers van Macron op internet. Hun computers en mailboxen waren gehackt. Amerikaanse Trump-aanhangers brachten dat naar buiten via Twitter.

Tweestrijd

De tweestrijd tussen Macron en Le Pen was een unicum in de Franse geschiedenis. De afgelopen 50 jaar werd Frankrijk om en om geregeerd door presidenten van de Socialistische Partij en van de rechtse Les Républicains.