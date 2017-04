Lulu (12) krabbelt op na scalpering door kermisattractie

Eén ding weet de tiener wel zeker: nooit meer neemt ze plaats in een kermisattractie. Het meisje, dat door vrienden en familie liefkozend Lulu wordt genoemd, zat aan boord van een snelle ronddraaiende attractie toen ze plots uitgleed en met haar hoofd vast kwam te zitten.



,,Het duurde vijf à tien minuten voordat de attractie stilgelegd kon worden", getuigde vader Timothy destijds in tranen. ,,In die tijd werden haar haren tientallen keren rondgedraaid."



Lulu werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het zag er bijzonder slecht uit, maar tegen alle verwachtingen in overleefde ze het verschrikkelijke ongeval. Vandaag, bijna een jaar later, spreekt Lulu voor het eerst in een televisie-interview over die bewuste dag en de lange en pijnlijke revalidatie nadien.