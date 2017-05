Libische kustwacht onderschept boot met 500 migranten

Syrische Koerden veroveren stad en dam op IS

10 mei Syrisch-Koerdische troepen die door de VS worden gesteund, claimen dat ze de Tabqa Dam en de nabijgelegen stad Tabqa hebben veroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) lieten weten dat ze IS van de dam en uit de stad Tabqa hebben verdreven.