Levenslang en half miljard boete voor Mexicaanse drugsbaron

De 46-jarige drugsbaron bekende schuld in de smokkel van cocaïne en metamfetamine. De aanklager had een levenslange celstraf geëist en een boete van tien miljard dollar. Alfredo Beltrán Leyva werd in 2008 opgepakt en in 2014 na een celstraf van bijna zeven jaar in Mexico uitgeleverd aan de VS.