'Leugenaar' May voelt hete adem van Labour in de nek

Bus met Nederlandse scholieren botst op truck in Frankrijk

8:15 In Frankrijk is vannacht op de A16 tussen Duinkerken en Calais een bus met Nederlandse scholieren uit Geldrop op een vrachtwagen gebotst. Daarbij zouden in totaal veertien gewonden zijn gevallen, tien leerlingen, twee volwassen begeleiders en twee chauffeurs. De buschauffeur is zwaargewond. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht.