Lena (69) kwam om bij terreuraanslag in Stockholm

Update Extra patrouilles aan de Belgische kust na zware brand in migrantenkamp

12:30 Na de rellen in een vluchtelingenkamp in het Franse Grande-Synthe, nabij Duinkerke, is het complex in de nacht van maandag op dinsdag grotendeels afgebrand. Zeker tien mensen raakten gewond. De Belgische kustgemeente De Panne zet na de brand extra politiepatrouilles in aan de grens met Frankrijk.