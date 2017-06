Leger maakt jacht op ontvoerders Derk Bolt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het op twee medewerkers van Spoorloos. Woordvoerder Daphne Kerremans spreekt ook niet van een ontvoering: ,,Ze worden tegen hun wil in vastgehouden. Dit heeft de hoogste prioriteit. We zijn hard bezig deze zaak op te lossen. We denken niet dat het in het belang van deze zaak is om meer naar buiten te brengen. Alle aandacht kan de zaak schaden en hun veiligheid in gevaar brengen. Vaak is radiostilte de beste aanpak in ontvoeringszaken zoals deze."



KRO-NCRV, de werkgever van Bolt, houdt zich ook stil. ,,Voor alle vragen in deze zaak verwijzen we naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.'' Ook de families van Bolt en Follender willen niets kwijt. Bolt is gescheiden en heeft een zoon en dochter.