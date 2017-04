'Le Pen fraudeerde voor 5 miljoen euro'

Le Pens partij, het Front National (FN), wordt ervan verdacht jarenlang ‘spookassistenten’ in dienst te hebben gehad. Op papier werkten ze voor europarlementariërs van het FN en werden ze betaald door het Europees Parlement. Maar in werkelijkheid werkten ze helemaal niet in Brussel, maar voor de partij zelf, in Frankrijk, is de verdenking.



Vorige maand werd huiszoeking verricht op het hoofdkantoor van het Front National, aan de rand van Parijs. Le Pen heeft altijd ontkend dat sprake is van corruptie.



De fraude zou zijn gepleegd in de periode 2012-2017 en door meerdere leden van het parlement in Brussel. ,,We hebben nu zo’n 30 namen’’, aldus Maisonneuve. Onder de verdachten bevinden zich Marine Le Pen, haar vader Jean-Marie Le Pen, haar partner Louis Aliot en de tweede man van de partij, Florian Philippot.