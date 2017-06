Latoya (15) zat in bus Frankrijk en zag ongeluk aankomen

Een 15-jarige scholiere uit Geldrop zat voor in de bus die vandaag in alle vroegte tegen een vrachtwagen botste in Frankrijk. Latoya sliep niet en zag als een van de weinigen het ongeluk aankomen. Ze bereidde zich samen met een vriendin voor op een harde klap.

,,Ze doken onder hun stoel en klampten zich eraan vast. Na de botsing was het een enorme chaos in de bus”, zegt haar oppas Paula Zweekhorst tegen deze krant.

Nachtmerrie

Voor iedere ouder of oppas is het de ergste nachtmerrie: een telefoontje of Whatsappje krijgen met het bericht dat de bus waarin jouw kind zit is gecrasht. Zweekhorst is de oppas van Latoya en kreeg van haar een verontrustend berichtje.

,,Ze schreef er godzijdank meteen bij dat ze niet gewond is geraakt”, zegt Zweekhorst. ,,Op dit moment is haar vader onderweg naar de opvanglocatie in Frankrijk. Hij wil haar direct mee terug nemen naar Nederland.”

Stang voorbij vliegen



Latoya zat op de vierde rij aan de rechterkant en zag met eigen ogen medeleerlingen en docenten bekneld zitten. Twee van hen zouden zwaargewond zijn. Wonder boven wonder mankeert Latoya zelf helemaal niets. ,,Ze had glas en bloed van andere mensen op haar kleren en in haar haar. Ze is echt ontzettend geschrokken, maar zover het er nu naar uitziet mankeert Layoya zelf helemaal niets. Gelukkig maar.”

Latoya’s moeder is doof en dus belde het meisje naar haar oppas. Volgens Zweekhorst verloopt het contact met de inzittenden van de bus moeizaam. ,,De opladers van hun mobiele telefoons liggen in de bus, dus heel veel leerlingen en docenten zijn telefonisch amper bereikbaar.”

Ook Noah Osinga zat in de betreffende bus. Volgens haar moeder zat ze voorin. ,,Ik zag een stang voorbij vliegen." Noah is lichtgewond aan haar wang en heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding, aldus haar moeder.

Gewonden

Er zaten vijftig scholieren en zes begeleiders in de bus, die op weg was van Geldrop naar Londen. Elf leerlingen en vijf docenten zijn bij het ongeluk gewond geraakt. De buschauffeur is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht.