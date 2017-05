Landverschuiving verwoest mooiste snelweg van Amerika

De weg werd dit weekend bedolven onder een tien meter dikke laag van modder en stenen. Een groot deel van het land is in de oceaan gestort. ,,Moeder natuur hard aan het werk'', schrijft een woordvoerder van de California Department of Transportation op Twitter. Volgens haar gaat het om miljoenen stenen die naar beneden zijn gekomen.



Bij de verschuiving is niemand gewond geraakt. De weg was al enige tijd afgesloten door werkzaamheden na een eerdere landverschuiving. Het gebied, dat sterk afhankelijk is van het toerisme en jaarlijks wordt bezocht door miljoenen landschapsliefhebbers, is sinds januari door door verschillende aardverschuivingen getroffen.



De autoriteiten hebben de snelweg afgesloten. Wanneer de weg weer open kan, is onduidelijk. Bij eerdere aardverschuivingen in 1983 duurde het maanden voordat de snelweg weer in gebruik kon worden genomen.