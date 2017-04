Laatste woorden bemanning gecrashte helikopter: 'We gaan eraan'

De helikopter was op 14 maart onderweg terug van een reddingsactie bij een vissersboot nabij de westkust van Ierland, toen het ineens van de radar verdween. Volgens de Air Accident Investigation Unit (AAIU) is het toestel tegen het eiland Blackrock aangevlogen en vervolgens in de oceaan gecrasht. Een wrakstuk werd op 22 maart op 60 meter afstand van het eiland en op 40 meter diep in het water teruggevonden.



Het onderzoek heeft ook aangetoond dat het eiland en de daarop staande vuurtoren niet goed in de database van het waarschuwingssysteem van de helikopter stonden geregistreerd. Uit gegevens van de zwarte doos blijkt dat de rotsen van het eiland aanzienlijk hoger waren dan het systeem in het toestel aangaf. De piloten zouden automatisch een waarschuwing moeten hebben gekregen wanneer zij te dicht bij de grond kwamen, maar dit gebeurde niet.