Laatste wens: moeder van afgeslachte Jaden trouwt week voor proces

Jeanette zal vrijdag voor het eerst haar buurjongen Marcel H. weer in de ogen kijken. De tiener vermoordde afgelopen maart met 52 messteken Jaden en enkele dagen later zijn eigen vriend Christopher.



De timing mag misschien opmerkelijk zijn: slechts zeven dagen voor de zitting in het huwelijksbootje stappen. Een trouwerij in Bonnie en Clydestijl. Jeanette droeg een blauwe bruidsjurk en zwaaide lachend met een pistool op de trouwfoto. ,,Het was Jadens wens dat ik met Pascal zou trouwen. We hebben feest gevierd, maar Jaden was elke minuut in mijn hart en gedachten'', vertelt ze aan het Duitse Bild. ,,En steeds vroeg ik mezelf af: Waarom is mijn engeltje mij ontnomen? Waarom kan hij er nu niet bij zijn?''



Jeanette hoopt - net als de rest van Duitsland - eindelijk antwoord te krijgen op die ene vraag: Waarom? ,,Ik zal hem in de ogen aankijken, niet wegkijken en geen enkele emotie tonen. Hij is geen mens. hij is een monster.'' Rond de rechtbank zal veel beveiliging aanwezig zijn. De kersverse echtgenoot van Jeanette is Bandidos-lid en de politie vreest wraakacties van de motorclub.