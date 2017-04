Laatste noordelijke witte neushoorn zit op Tinder: 'Ik presteer goed onder druk'

Wereldwijd is er nog slechts één mannelijke noordelijke witte neushoorn in leven. Sudan, zoals het dier heet, is de enige die ervoor kan zorgen dat zijn soort niet uitsterft en dus heeft hij nu zijn eigen Tinderprofiel: ,,Ik wil niet te vrijpostig klinken, maar het lot van mijn soort hangt letterlijk van mij af", zo luidt het op zijn Tinderpagina.

Op zijn Tinderprofiel wordt Sudan beschreven als 'one of a kind' - en dat is geen opschepperij. Hij is de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn en de enige hoop op het voortbestaan van zijn soort.

Vandaag lanceerden de Keniase Ol Pejeta Conservancy en de datingapp Tinder de gezamenlijke campagne 'De meest begeerde vrijgezel ter wereld' om aandacht te vragen voor Sudans benarde toestand.

Met de campagne wil Ol Pejeta negen miljoen dollar inzamelen voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Wetenschappers willen met het sperma van Sudan een eitje bevruchten van een van de vrouwtjes. Het embryo zal ingeplant worden bij een zuidelijke witte neushoorn, een soort die wel nog relatief vaak voorkomt.

Volledig scherm Het Tinderprofiel van Sudan. © Tinder

Het Tinderprofiel moet geld in het laatje brengen om de dure behandeling te bekostigen. "Ik ben uniek. Nee, serieus. Ik ben de laatste mannelijke witte neushoorn op planeet aarde. Ik wil niet te vrijpostig zijn, maar het lot van mijn soort hangt letterlijk van mij af," zo omschrijft Sudan zichzelf. "Ik presteer goed onder druk. Ik eet graag gras en koel graag af in de modder. Geen problemen. 1m80 en 2268 kg als je dat belangrijk vindt."

Wie naar rechts 'swipet', belandt op de website van Ol Pejeta waar bezoekers een duit in het zakje kunnen doen voor het goede doel. Amper enkele uren nadat het profiel van Sudan online ging, werd de website overspoeld door zoveel bezoekers, dat hij crashte.

Meest begeerde vrijgezel

"We werken samen met natuurreservaat Ol Pejeta om de meest begeerde vrijgezel ter wereld de kans te geven om zijn match te vinden," zegt Matt David, hoofd Communicatie en Marketing bij Tinder. "We zijn optimistisch aangezien Sudans profiel zal gezien worden op Tinder in 190 landen en in meer dan 40 talen."

Sudan woont in een reservaat, waar hij 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt wordt. Hij is een van de drie laatste witte neushoorns op aarde. De hoorn van de witte neushoorn is bijzonder geliefd bij stropers: hij wordt verkocht voor 46.000 euro per kilogram en is meer waard dan goud of cocaïne. Volgens het WWF waren er in 1960 nog meer dan 2000 noordelijke witte neushoorns. Tegen 1984 waren dat er nog amper vijftien.

De andere nog levende twee neushoorns - de vrouwtjes Najin en Fatu - wonen samen met Sudan in het reservaat. Maar pogingen om de neushoorns op een natuurlijke manier te laten voortplanten, zijn allemaal mislukt.

"We hebben alles geprobeerd om hen op een natuurlijke manier te laten paren," vertelt Elodie Sampere, marketingmanager bij Ol Pejeta. "Toen hij de eerste keer probeerde om het meisje te bestijgen, hielpen de parkwachters hem, maar het is moeilijk voor een neushoorn," aldus Sampere. "We haalden hen uit een zoo-omgeving, omdat die de natuurlijke instincten niet bevordert, en brachten hen onder in een halfwilde omgeving. Er waren enkele paringen, maar dat resulteerde nooit in een zwangerschap."

43 jaar

De verzorgers van Sudan, die met zijn 43 jaar al stokoud is voor een neushoorn, vrezen dat hij kan sterven of gedood wordt voor de ivf-behandeling kan worden uitgevoerd.