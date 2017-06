'Laatste' beelden Derk Bolt opgedoken

Er zijn beelden opgedoken van Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender. Het filmpje is enkele dagen voor de ontvoering in Colombia opgenomen. Omstanders filmden de twee. Het zijn de laatste beelden voor de verdwijning. Het filmpje is vorige week dinsdag opgenomen, zaterdag werden de twee ontvoerd.