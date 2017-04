'Laat ze maar komen, die Spanjaarden'

Damian werd geboren in 1968, op Gibraltar, dat met zijn 6,8 vierkante kilometer kleiner is dan Rottumerplaat. Een jaar later deed de Spaanse dictator Franco de enige landgrens van The Rock op slot, boos omdat hij van de Britten geen medezeggenschap over het stukje land kreeg. Dertien jaar bleef de grens dicht voor voetgangers, zestien jaar voor verkeer.

,,Ik ben dus opgegroeid met dat gesloten hek. Mijn hele jeugd", zegt Damian. ,,Als we naar Spanje wilden, moesten we met de boot naar Tanger en daarvandaan weer met een boot terug naar Algeciras. Een hele dag reizen voor een paar kilometer. Maar niemand van ons is erdoor doodgegaan. We zijn er alleen maar sterker door geworden. Laat de Spanjaarden maar komen."

Taxichauffeur en toeristengids Damian zit op een bankje op straat, te wachten op klanten, voor een grote Britse vlag die iemand aan een hek heeft opgehangen. ,,Ik ben Brits, ja, 100 procent." Hij is een Llanito (spreek uit Yanieto), de bijnaam voor de autochtone inwoners van Gibraltar. Ze spreken vloeiend Engels en Spaans, mengen beide talen met elkaar, en hebben vaak Spaanse achternamen. Damian wil de zijne niet zeggen, 'misschien krijg ik problemen met die Spanjaarden om wat ik zeg'. Op de foto wil hij wel.

Regering

De Gibraltarezen hebben weinig op met de Spanjaarden. Vooral niet met de regering in Madrid. ,,We zijn een steentje in hun schoen." Sinds een Engels-Nederlandse vloot in 1704 de Spanjaarden bij de apenrots versloeg en de Vrede van Utrecht het kleine, maar o zo strategische territorium aan de Britten toewees, wil Spanje het terughebben. Of in ieder geval een gedeelde soevereiniteit. In 2002 stemde 98,5 procent van de Gibraltarezen tegen zo'n gedeeltelijke overname door Spanje. Maar paradoxaal genoeg stemde vorig jaar een bijna even verpletterende meerderheid (96 procent) tégen de Brexit; slechts 823 Llanitos waren vóór de Brexit, 19.322 stemden vóór de EU. ,,Dan is het wrang dat Spanje ons nu weer begint lastig te vallen, met het excuus van de Brexit, terwijl dat onze schuld helemaal niet is", beklaagde Gibraltars politieke leider, Fabian Picardo, zich deze week.

Al het rumoer, een herhaling van eerdere conflicten om de rots met 33.000 inwoners, is ontstaan doordat Spanje een soort vetorecht in de Brexit-onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk heeft laten opnemen; alles wat met Gibraltar te maken heeft moet apart door Spanje worden bekrachtigd. De EU, die zich voorheen niet in de oude strijd tussen twee lidstaten wilde mengen, kiest nu voor het trouwe Spanje. De Britten zien dat als een eerste poging van Spanje om toch weer souvereiniteit over Gibraltar af te dwingen. Lord Michael Howard, oud-voorzitter van de conservatieven, verwees naar de oorlog in 1982 om de Falkland-eilanden, de strijd om een paar Britse eilanden voor de kust bij Argentinië. Maar premier Theresa May benadrukte lachend dat zij het voorbeeld van wapengekletter (en honderden doden) van haar ambstgenoot Margaret Thatcher niet zal volgen.

,,Toch hadden we dat soort woorden even nodig vanuit Londen, de belofte dat ze ons daarvandaan koste wat het kost zullen blijven steunen", zegt Ken Ford, ook geboren en getogen op Gibraltar. Hij is net klaar met werken in één van de vele bouwprojecten op de rots. ,,Velen van ons vreesden dat London ons zou laten vallen, als een prijs die moet worden betaald in de Brexit-onderhandelingen. En daar moeten we niet aan denken. Dan liever de grens weer op slot. Dat doet de Spanjaarden meer pijn dan ons."

Volledig scherm Gibraltarees Ken Ford © Edwin Winkels

Elke dag trekken ongeveer 10.000 Spaanse arbeiders de grens over tussen de stad La Línea de la Concepción en Gibraltar, vooral bouwvakkers, winkelbedienden en horecapersoneel. De controles zijn de laatste tijd weer wat aangescherpt, maar lange rijen auto's die uren moeten wachten zijn er niet. Dat kan met de Brexit weer veranderen. Nu mogen Spanjaarden met hun identiteitskaart de grens over; straks hebben ze daar een paspoort voor nodig. De wachttijd om er een aan te vragen in La Línea is enkele maanden. ,,Zonder Gibraltar zouden wij niets voorstellen hier. Allemaal werken we daar of hebben we er gewerkt", zeggen de Spanjaarden Antonio Ramírez en Juan José Moreno.

Ponden

,,Het is er goed verdienen, en je krijgt elke vrijdag uitbetaald, in ponden. Dan zoek je snel het wisselkantoor met de gunstigste koersen. Hier in La Línea is alleen maar werkloosheid, de stad is verwaarloosd en smerig; Gibraltar is netjes."

Ramírez en Moreno staan in de bar van de ASCTEG, een vereniging die opkomt voor de Spaanse werknemers in Gibraltar. Ook die moet niets hebben van de nieuwe Spaanse inmenging, zeker niet als dat gepaard gaat met pesterijen als in het verleden, met extra controles en die lange rijen voor de grens tot gevolg. ,,De Spaanse politici kunnen nog altijd niet verkroppen dat Gibraltar ooit verloren is, en nu willen ze met de Brexit Gibraltar chanteren: óf de Spaanse vlag op de rots, óf jullie worden opnieuw geïsoleerd", aldus de ASCTEG. Zo heeft Spanje al laten doorschemeren dat het Spaanse luchtruim straks niet zomaar meer door Britse vliegtuigen kan worden gebruikt om op Gibraltar te landen; een bijzondere landing, trouwens, met een start- en landingsbaan die dwars over de drukke toegangsweg loopt. Zo'n tien keer per dag moet al het verkeer voor stoplichten wachten tot er een vliegtuig voorbij is. Een tijdelijk obstakel, van hooguit tien minuten.