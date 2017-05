'Laat Rusland Songfestival niet bederven'

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen steeds verder op naarmate het Songfestival nadert. Volgende week worden de halve finales en de finale gehouden in de Oekraïense hoofdstad. Rusland heeft zich teruggetrokken toen duidelijk werd dat zangeres Joelia Samojlova Oekraïne niet wordt binnengelaten. Ze had opgetreden op de Krim dat door Rusland toegeëigend is, en volgens de Oekraïense wet is het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied strafbaar.