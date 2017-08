Kritiek op killerheels Melania Trump

De Amerikaanse first lady Melania Trump bezoekt vandaag met haar echtgenoot Donald de door extreme overstromingen geteisterde staat Texas. Waar haar man stevige stappers had aangetrokken, trok fashionista Melania haar minstens 10 centimeter hoge killerheels aan. Op sociale media zoals Twitter werd met stijgende verbazing en behoorlijk vilein gereageerd op Melania's opvallende outfit. De kritiek bleek een storm in een glaswater: onderweg naar Texas heeft de first lady iets comfortabelers aangetrokken.