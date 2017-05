Koningin bezoekt jonge slachtoffers aanslag in ziekenhuis

'Aanslagen openbaar vervoer Moskou verijdeld'

14:30 De Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB heeft vandaag vier personen gearresteerd die bomaanslagen wilden plegen op het openbaar vervoer in Moskou. Het gaat om Russische staatsburgers afkomstig uit landen in Centraal-Azië, meldde nieuwszender RT. Ze zouden behoren tot een netwerk dat is verbonden met de terreurgroep Islamitische Staat en werden aangestuurd vanuit Syrië.