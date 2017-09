Koenders: geen militair optreden tegen Noord-Korea

'Mys­tery-ver­dach­te' voor de rechter wegens moord op dochter EU-bobo

16:09 De jonge 'Afghaanse' asielzoeker Hussein K. zou eind vorig jaar in het Duitse Freiburg de 19-jarige dochter van een hoge EU-functionaris hebben verkracht en vermoord. Hij stond vandaag voor de rechter. Minstens zo belangrijk was de vraag wie hij werkelijk is en vooral ook, of hij meerder- of minderjarig is.