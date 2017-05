Klimaatscepticus Trump laat G7 stranden

Zes regeringsleiders van de belangrijkste westerse industrielanden en Japan, plus een EU-voorzitter hebben de Amerikaanse president Donald Trump na twee dagen praten niet van kunnen overtuigen van het belang van het Parijse klimaatakkoord van 2015.

De slotverklaring van de G7-top op Sicilië leverde daarom bitter weinig op voor het klimaat. Wel een tweet van Trump dat hij 'volgende week' definitief zou beslissen over het al dan niet terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De vooral in handel en bestrijding van terrorisme geïnteresseerde Donald Trump vindt de opwarming van de aarde vooralsnog bijzaak. Net zoals hij in eigen land de waarschuwingen van het overgrote deel der wetenschappers in de wind slaat, wilde hij in Italië niet meegaan in het belang dat de andere zes leiders van het G7 overleg hechten aan het Parijse klimaatakkoord. Tot duidelijke irritatie van met name de Duitse bondskanselier (en wetenschapper) Angela Merkel, die sprak van 'een erg moeilijke discussie' en zelfs 'erg onbevredigende' gesprekken. Aangezien alle andere leiders het eens waren gold haar ergernis duidelijk Donald Trump. De nieuwe Franse president Macron prees fijntjes "Trumps capaciteit om te luisteren".

Los van zijn taaie klimaatsideeën vonden politieke analisten al ook dat dit zeker niet het moment was geweest om toe te geven aan de Europeanen die 'Amerika laten opdraaien voor hun defensie'. Tenminste, zo zou dat kunnen worden gevoeld door een groot deel van Trumps achterban die nog steeds enthousiast is over de president. Ook in de Amerikaanse media zijn de beelden vertoond waarin de Europese leiders not amused lijken over de rol van de Amerikaanse president. Nu toegeven zou de indruk wekken dat ze Donald Trump een lesje hebben geleerd. “De Verenigde Staten evalueren hun klimaatbeleid, zes andere landen bevestigen hun engagement”, aldus een Franse woordvoerder.

© AFP

Donald Trump blijft vooralsnog klimaatscepticus. Een meevaller voor de andere regeringsleiders was wel dat de Amerikaanse president ondanks zijn herhaalde 'America First'-strategie uiteindelijk wel instemde met de stelling dat protectionisme bestreden diende te worden en ook dat hij de internationale regels voor handelsakkoorden onderschreef. Tijdens zijn campagne voor het presidentschap had Trump onder meer China en Mexico gedreigd met eenzijdige toeslagen. Deze week noemde hij Duitsland 'very bad' vanwege het Duitse handelsoverschot met de verenigde Staten.

