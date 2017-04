De kleinzoon van de mede-oprichter van Red Bull moet in Thailand voor de rechter komen omdat hij een politieagent heeft doodgereden maar hij komt telkens niet opdagen bij de zittingen. Nu is opnieuw een aanklacht tegen hem ingediend maar veel Thai gaan er van uit dat het niet tot een veroordeling zal komen.

De nu 30-jarige Vorayud Yoovidhya botste in september 2012 in de hoofdstad Bangkok met zijn Ferrari tegen een motoragent en reed daarna door. Agent Wichian Klanprasert was opgeroepen voor een overval toen hij werd gegrepen door de bolide van Yoovidhya. Klanprasert vloog op de motorkap en werd daarna ruim honderd meter meegesleurd. De 47-jarige man was op slag dood.

Na de crash reed Yoovidhyad snel weg. De politie had weinig moeite om hem te vinden. Een spoor van remvloeistof leidde naar het landgoed van de familie, een kilometer verderop. Agenten zagen de Ferrari staan met gedeukte motorkap en kapotte voorruit.

Yoovidhya bekende betrokken te zijn geweest bij het ongeluk maar beweerde dat de politieagent hem had afgesneden. Een alcoholtest wees uit dat hij teveel had gedronken maar volgens Yoovidhya had hij pas toen hij was thuisgekomen een fles opengetrokken.

Bedrog

Het ongeluk deed in Thailand veel stof opwaaien, ook omdat een politieofficier probeerde om de schuld in de schoenen van een andere chauffeur te schuiven. Hij kocht een man om die zich bij de politie meldde als 'dader'. Het bedrog kwam aan het licht, de officier werd geschorst.

Yoovidhya is roekeloos rijden met een dodelijk ongeval tot gevolg en doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. Justitie in Thailand had de aanklacht tegen hem snel rond maar de verdachte heeft nu al zeven keer verzuimd om voor de rechter te verschijnen. Volgens zijn advocaten zat hij óf in het buitenland óf hij voelde zich niet lekker.

De politie kreeg uiteindelijk het bevel om de Red Bull-erfgenaam te arresteren maar dat gebeurde niet. Tot grote ergernis van het openbaar ministerie. ,,Er is een politieagent gestorven, dat kunnen we niet zo laten. Het kan ons niet schelen hoe machtig de Red Bull-clan is. De verantwoordelijke voor dit ongeval zal moeten boeten.''

Beelden

De politie maakt uit beelden van beveiligingscamera's en de verwondingen waaraan agent Klanprasert is overleden op dat Yoovidhya zeker 170 kilometer per uur moet hebben gereden op een weg waar 80 is toegestaan.

Yoovidhya's opa Chaleo Yovidhya bracht Red Bull in de jaren tachtig op de markt. Hij verdiende er miljarden mee. De energiedrank is wereldwijd vertegenwoordigd, vooral als sponsor van spectaculaire stunts en sportevenementen. Met een geschat vermogen van 18 miljard euro behoren de Yoovidhya's tot de rijkste families van Thailand.

Chaleo Yoovidhya heeft de publiciteit altijd gemeden. Hij had nog nooit een interview gegeven toen hij in maart 2012 overleed. Zijn kleinzoon verdween na het ongeluk uit het publieke leven. Wel liet hij op sociale media zien dat hij met zijn jet-set vrienden vaak de wereld over reisde, in luxeressorts verbleef en motorsportevenementen bezocht.

Vergetelheid

Het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt raakte in de vergetelheid. De Thai vroegen zich pas weer af hoe het er voor stond met Yoovidhya toen een andere vermogende man in zijn dure auto met hoge snelheid tegen een andere auto botste en de inzittenden, twee studenten, het ongeluk niet overleefden.