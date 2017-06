Kleine protesten en nieuwe rechtszaak bij ingaan inreisverbod VS

De demonstranten protesteren tegen het vernieuwde inreisverbod dat deze week gedeeltelijk werd goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof.



Kort voor het begin van het inreisverbod donderdagavond maakte de staat Hawaii bekend dat het opnieuw een rechtszaak heeft aangespannen tegen de regering over een deel van het verbod. Het gaat om een zogenaamde dringende procedure waarin de deelstaat bezwaar maakt tegen de specifieke uitzonderingsmaatregelen. De staat procedeerde eerder al succesvol tegen een eerdere versie van het verbod.



Het Amerikaanse inreisverbod ging donderdagnacht om 02.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur in Washington) van kracht. Het geldt voor mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Zij mogen de komende negentig dagen de VS niet in, tenzij ze 'banden' met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk. Het verbod is een afgezwakte vorm van een eerste voorstel van president Trump.



De advocaten zijn aanwezig omdat er juridisch getouwtrek verwacht wordt als reizigers uit die zes landen niet worden toegelaten in de Verenigde Staten.