Kim tart rest van de wereld met zijn H-bom

Ook de VS werkt aan nieuwe sancties tegen landen die blijven handelen met Noord-Korea. Trump dreigde in een tweet zelfs de handel met die landen helemaal stop te zetten - iets wat in het geval van China een kostbare handelsoorlog zou kunnen ontketenen. Frankrijk en Duitsland vinden dat behalve de Veiligheidsraad ook de Europese Unie met nieuwe sancties moet komen.



De dreiging voor Europa is vooralsnog klein. Hoewel de raketten van Kim Jong-un ook ons continent kunnen bereiken, lijkt de Noord-Koreaanse leider zich vooral druk te maken om de VS, Zuid-Korea - formeel al sinds 1956 in oorlog met het noorden - en Japan.



Toch weet niemand precies hoe ver Kim is met de ontwikkeling van zijn atoomwapens. Het is een militair geheim en geen land ter wereld is zo gesloten als Noord-Korea. Al bij de kernproef in januari 2016 claimde het regime in Pyongyang dat het een waterstofbom tot ontploffing had gebracht. Militaire experts geloofden dat niet omdat de gemeten explosieve kracht daarvoor niet sterk genoeg was. De aardbeving van gisteren zou erop duiden dat Noord-Korea nu inderdaad over een waterstofbom beschikt.