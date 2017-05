Kernreactor in België stilgelegd

Een kernreactor van de centrale in het Belgische Doel is stilgelegd. Reactor vier werd vanochtend handmatig uitgeschakeld omdat ongepland onderhoud moest worden gepleegd, meldt uitbater Engie Electrabel.

Het is niet duidelijk waarom er plots onderhoud nodig is. De reactor zou volgens de laatste inschatting morgen alweer opgestart worden en aangesloten op het net, meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. De centrale werd manueel uitgeschakeld om onderhoudswerken op een waterleiding in het niet-nucleaire deel van de reactor te kunnen uitvoeren. Het gaat dus niet om een automatische stop.

Dinsdagavond viel reactor drie automatisch uit door een probleem met een stoomklep in het niet-nucleaire deel van de reactor. Die reactor draait inmiddels weer.

De kerncentrale bij Antwerpen ligt net over de Nederlandse grens. In 2015 werd besloten de levensduur met tien jaar te verlengen. Hetzelfde gebeurde met de kerncentrale in Tihange onder Maastricht. In de buurlanden heerst flinke ongerustheid over de veiligheid.

Stoomontsnapping

Doel vier viel in januari onverwacht stil door een stoomontsnapping in de machinekamer in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Daarbij raakte een man die aan het werk was gewond.

De kernreactor werd in 1985 in dienst genomen en is niet een van de probleemreactoren. Dat zijn Doel 1 en 2, de oudste van de zeven reactoren in België. Ze dateren uit 1975. Deskundigen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap inspecteerden ze in februari. Ze constateerden weliswaar flinke vooruitgang maar zagen ook ruimte voor verdere verbeteringen door uitbater Engie Electrabel.

Scheurtjesreactor