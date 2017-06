Kamp Trump: Mogelijk vervolging Comey om lekken naar pers

‘Stem om de 22 slachtoffers te eren’

18:36 De bewegwijzering laat te wensen over, maar het stemlokaal aan St Peter’s Square valt niet te missen. Politieagenten met helm patrouilleren voor de ingang. Hun auto en twee bussen staan pontificaal op het plein. Heel druk is het binnen niet. De kantoren in het centrum van Manchester moeten nog leegstromen. Druppelsgewijs stappen veelal jonge kiezers de drempel van de centrale bibliotheek over.