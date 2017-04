Kamers vol poep! 15 jaar cel voor jarenlang 'martelen' van peuters

De autoriteiten zeggen dat de jongen jarenlang dag en nacht was vastgebonden aan een bed. Het matras was zo smerig dat urine en poep er aan de andere kant uitlekten, berichtte het lokale WMUR-TV gisteren. Het viel agenten op dat kamers die door de ouders werden gebruikt wel schoon waren.



De rechter vroeg de verdachte waarom hij in de eerste plaats kinderen had genomen. ,,U werd geacht ze lief te hebben en te beschermen. Je bent hun vader, maar in plaats daarvan heb je ze gemarteld'', zei de magistraat. De man zei wel degelijk van zijn kinderen te houden en spijt te hebben dat hij de situatie uit de hand liet lopen.



De vader had geen verklaring voor het leed dat hij zijn kinderen aandeed. ,,De hele dag en de hele nacht lagen ze naakt bibberend in hun kamers, onder de urine en uitwerpselen’’, verwoordde hulpofficier van justitie Sarah Warecki de onmenselijke situatie waarin de beide kinderen zich bevonden.



Justitie verweet de vader zijn kinderen alleen op de wereld te hebben gezet om hen als vuilnis te behandelen. ,,Ik wil alleen maar zeggen dat het een verschrikkelijke situatie was en dat ik de volledige verantwoordelijkheid neem voor wat er gebeurd is’’, antwoordde Grenier.



Aanklagers stelden dat niet gezegd kan worden dat de ouders hun kinderen behandelden als dieren. De moeder heeft namelijk toegeven dat ze haar hond beter behandelde dan haar kinderen. De vrouw bekent naar verwachting volgende maand schuld.