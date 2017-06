Jury in zaak Cosby wordt het niet eens: impasse dreigt

Gevangene (61) na 41 jaar vrij om dubieus bewijs

17:55 Een 61-jarige man die in de Verenigde Staten in 1975 tot levenslang werd veroordeeld wegens de moord op een vrouw, is vandaag vrijgelaten. De openbaar aanklager in de stad Detroit is er niet langer van overtuigd dat Ledura Watkins de moord heeft gepleegd.