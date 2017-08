Jongetje kopieert filmscène met The Rock om broertje te redden

Toen Jacob zijn 2-jarige broertje met zijn gezicht in het water zag drijven in hun zwembad, besloot de jongen geen hulp te halen maar een scène uit actiefilm San Andreas na te spelen: hij haalde de dreumes uit het water en begon op zijn borstkas te drukken. Net zo als hij The Rock had zien doen in een van zijn favoriete films.



De kleine Dylan werd daarna met spoed naar het ziekenhuis in Roseville gebracht en is inmiddels weer gezond en wel. Christa O'Conner, de moeder van Jacob en Dylan, is enorm trots op haar daadkrachtige zoon. ,,Ik heb er geen woorden voor. Het is geweldig wat Jacob heeft gedaan'', vertelt ze aan de BBC. De 10-jarige Jacob vindt het allemaal wel meevallen. ,,Hij vindt het niet zo bijzonder wat hij heeft gedaan. Het leek hem gewoon het beste om te doen.''



De actiefilm was toevallig een week voor het ongeval op televisie te zien. Hierin redt Dwayne Johnson zijn dochter door haar uit het water te vissen en een hartmassage te geven. ,,Ik was bang toen ik Dylan in het water zag liggen'', weet Jacob nog te vertellen. ,,Maar ik dacht ineens aan de film en het stuk waarin er een aardbeving en een tsunami is en het meisje verdrinkt.''